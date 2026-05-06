Co-programmare con i giovani il tour nazionale fa tappa a Taurisano
TAUISANO - Il tour nazionale di Co-programmare con i giovani, promosso da Moby Dick ETS con partner presenti in tutta Italia, tra cui Fattoria pugliese diffusa Aps, giunge a Taurisano. L'iniziativa, finanziata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l'annualità 2024, coinvolge.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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