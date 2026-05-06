Clamoroso a Gf Vip | la rissa finisce a testate sulla porta

Al Grande Fratello Vip si è verificato un episodio di forte tensione tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, sfociato in una lite accesa. La discussione è iniziata di prima mattina e ha coinvolto le due concorrenti davanti alla postazione trucco. La situazione è degenerata al punto che le due si sono scagliate l’una contro l’altra, arrivando a colpirsi con testate sulla porta.

Al Grande Fratello Vip la tensione tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini è ormai alle stelle. L’ultima lite tra le due è scoppiata di prima mattina per un motivo banale: la postazione trucco.Alessandra Mussolini, appena sveglia, ha trovato il suo spazio davanti allo specchio occupato dai prodotti di Antonella Elia e ha iniziato a lamentarsi ad alta voce. La reazione di Antonella Elia è stata immediata e violenta. La showgirl ha perso completamente le staffe, attaccando duramente la Mussolini con frasi pesanti come "Donne come te fanno schifo. Brutta str**za". Nel pieno dello sfogo, Antonella Elia è arrivata a dare testate alla porta della Casa, un gesto di rabbia che ha allarmato gli altri concorrenti.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Grande Fratello VIP, Alessandra Mussolini torna alla carica

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