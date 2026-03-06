Sei cose che abbiamo comprato a febbraio

A febbraio abbiamo acquistato diversi oggetti tra cui un pelapatate in acciaio, un bidet portatile e una fascia portatutto per correre. Abbiamo anche scelto altri prodotti che vanno dagli strumenti per la cucina a accessori per l’attività fisica, inclusi vari acquisti pratici e di uso quotidiano. Questi acquisti mostrano le preferenze e le necessità di chi cerca soluzioni funzionali per la vita di tutti i giorni.

Wishlist è la rubrica mensile di Consumismi in cui parliamo degli acquisti online personali di redattori e redattrici di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli. Una fascia portatutto per andare a correre Dopo aver passato anni e anni ad andare a correre allacciandosi al braccio fasce portatelefono che, dopo un po’, non tenevano più, si rompevano e non si adattavano a telefoni diversi, un redattore dice di aver trovato una soluzione «economica e super efficiente»: la fascia portatutto. È una fascia che si porta sul busto con una tasca interna che gira tutt’intorno dove può mettere tutto quello che gli serve. Apprezza il fatto che il telefono – qualunque telefono – ci stia senza ballare e che ci sia spazio anche per un piccolo impermeabile e le chiavi di casa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

