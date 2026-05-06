Ciclovia dell’Esino varato il ponte strategico sul Fosso del Lupo tra Jesi e Castelbellino

È stato inaugurato il nuovo ponte sul Fosso del Lupo, tra Jesi e Castelbellino, che collega le due località. La struttura si inserisce nella ciclovia dell’Esino, parte di un progetto che integra ferrovia, strade e piste ciclabili nella Valle dell'Esino. La realizzazione mira a migliorare le connessioni e la mobilità sostenibile nella zona, portando avanti un modello di intermodalità tra diversi mezzi di trasporto.

JESI - «La Valle dell'Esino rappresenta oggi il modello di intermodalità che vogliamo per tutte le Marche: un territorio dove ferrovia, rete stradale e ciclovia convivono per proiettarci nel futuro della mobilità. Con il posizionamento di questo nuovo ponte in acciaio — un'opera di 22 metri per.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Riapre il ponte tra Cina e Corea del Nord. Un nodo strategicoEntra a regime il New Yalu River, il ponte costruito per rivoluzionare i collegamenti tra Cina e Corea del Nord. Spazio, il centro Broglio come ponte strategico tra Roma e MalindiA Malindi, il terzo Italy-African Space Leaders Meeting segna un passo ulteriore nella cooperazione tra Italia e Paesi africani nel settore spaziale.