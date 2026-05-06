Ciak a scuola il film Piove col sole di Kristian Gianfreda fa tappa anche al Belluzzi Da Vinci

A Rimini, le riprese del film “Piove col sole” di Kristian Gianfreda, una commedia leggera, sono state effettuate presso il liceo Belluzzi Da Vinci. Il progetto cinematografico coinvolge diverse location della città e si inserisce nelle attività di una scuola locale, con scene girate in ambienti interni e esterni dell’istituto. La produzione sta portando avanti le riprese in varie zone del territorio, integrando elementi della scuola nel racconto.

Le riprese di “Piove col sole”, la feel good comedy firmata da Kristian Gianfreda, proseguono a Rimini e continuano a intrecciarsi con luoghi e realtà del territorio. Dopo il ciak lungo il porto canale, a Marina Centro, a Fiabilandia (con la visita del sindaco Jamil Sadegholvaad), a bordo del bus.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate A Rimini nasce ‘Piove col sole’: l’assessore Gianfreda torna sul set e lancia Achille CostacurtaRimini, 2 aprile 2026 – Il ritorno dietro la macchina da presa di Kristian Gianfreda non è una novità. Ciak sul bus per "Piove col sole": la scena con Achille CostacurtaCiak a bordo per Piove col sole, la nuova commedia ideata e diretta da Kristian Gianfreda e girata tra Rimini e Riccione.