Ciak a bordo per Piove col sole, la nuova commedia ideata e diretta da Kristian Gianfreda e girata tra Rimini e Riccione. Le riprese del film, realizzato da Coffee Time in coproduzione con Meclimone Produzioni, sono iniziate alcuni giorni fa. Nel cast ci sono, tra gli altri, Andrea Roncato, Eva Robin’s, Giulia Salemi e Achille Costacurta, il figlio di Billy e Martina Colombari, al debutto assoluto nel cinema. E l’altro ieri il set è salito. sul bus. Start Romagna ha messo a disposizione un mezzo per girare alcune scene. Al centro dell’azione Costacurta jr, che nel film interpreta il ruolo di Filippo, un ragazzo sfrontato e descritto come il ’re dei tamarri’, e altri giovani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciak sul bus per "Piove col sole": la scena con Achille Costacurta

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