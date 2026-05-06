Chiude il Girona il promettente Izan González

Il Girona ha annunciato la fine del contratto con il giovane promettente Izan González. La notizia è stata pubblicata poche ore fa dal sito web Marca. La squadra continua a competere per mantenere il posto in prima divisione.

2026-05-06 18:46:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: E l Girona prosegue nella disputa per la permanenza in Primo. Intanto i catalani continuano a fare acquisti per la prossima stagione. Secondo ‘Què t’hi Jugues’ di Cadena SER, la squadra diretta da Michel avrebbe firmato Izan Gonzalez, uno dei centrocampisti più promettenti della sua generazione: 2004. Attualmente, il giocatore 21 anni è in prestito Granata sebbene sia di proprietà di Cornellà. Il calciatore di Blanes è un progetto a lungo termine della squadra catalana. Si prevede che sarà titolare in Prima Squadra e, finché il Girona confermerà la sua permanenza in Prima Squadra, potrà avere minuti nella Liga dopo il prestito di sei mesi alla squadra Nasridi di Seconda Divisione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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