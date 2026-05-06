Chiara Montalto | esce il nuovo singolo All in pink

Chiara Montalto, cantautrice nata a Paola nel 2008, ha recentemente pubblicato il suo nuovo singolo intitolato “All in pink”. La giovane artista ha iniziato la sua carriera musicale già da alcuni anni, partecipando a diverse competizioni e pubblicando brani che hanno riscosso attenzione nel circuito musicale emergente italiano. La sua presenza nel panorama musicale si è consolidata attraverso collaborazioni e performance in eventi locali e nazionali.

PAOLA (CS) – Chiara Montalto, giovane cantautrice nata a Paola il 4 agosto 2008, continua a distinguersi nel panorama musicale emergente italiano con un percorso artistico già ricco di esperienze e traguardi significativi. Avvicinatasi allo studio del canto all’età di soli 5 anni, Chiara ha portato avanti una formazione costante per oltre un decennio, perfezionandosi. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Benji & Fede di nuovo insieme: in attesa del tour teatrale esce il nuovo singoloNelle ultime settimane Benji & Fede sono tornati a mettersi davanti alla camera come facevano una volta, senza filtri, condividendo sui social video... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Chiara Montalto: esce il nuovo singolo All in pink; Meloni: I simboli del potere criminale possono e devono essere abbattuti; Vini d’Abbazia conquista la Calabria: successo e grande entusiasmo; Santa, il nuovo singolo di LDA e Aka 7even. Chiara Montalto: esce il nuovo singolo All in pinkPAOLA (CS) - Chiara Montalto, giovane cantautrice nata a Paola il 4 agosto 2008, continua a distinguersi nel panorama musicale emergente italiano con un ... lopinionista.it VIDEO – In località Montalto di Limbadi presenti scuole, comitati e rappresentanti dello Stato. La presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo: «La sua storia continua a parlare alle coscienze»» - facebook.com facebook