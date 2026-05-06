Cesena-Padova venerdì 08 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 maggio alle 20:30 si terrà l’ultima partita di Serie B tra Cesena e Padova. La sfida si giocherà allo stadio dei romagnoli, con quest’ultimi che cercano di ottenere un risultato utile per cercare di qualificarsi ai playoff. La partita rappresenta la chiusura del campionato cadetto e coinvolge due squadre che vogliono chiudere la stagione nel miglior modo possibile.

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Nel programma dell’ultimo turno di Serie B c’è anche la sfida tra Cesena e Padova. I romagnoli giocano in casa il match che chiude il campionato cadetto e hanno ancora qualche chance di entrare ai playoff. La squadra allenata dall’inglese Ashley Cole si gioca infatti l’ottavo posto con Avellino e Mantova. Il problema è che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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