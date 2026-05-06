Cercasi sogni… sogniamoli insieme

Dal 6 all’8 maggio si terrà il Meeting Giovani, un evento dedicato alla promozione della salute e alla prevenzione del disagio tra i giovani. L’iniziativa è organizzata dall’Azienda Usl di Parma con il supporto di partner locali come il Comune, l’Università di Parma, l’Ufficio Scolastico Provinciale e l’Associazione Galleria dei. La manifestazione coinvolge diverse attività rivolte ai giovani e alle loro famiglie.

Dal 6 all’8 maggio, torna il Meeting Giovani, l’iniziativa di promozione della salute e prevenzione del disagio giovanile ideato dall’Azienda Usl di Parma e realizzato insieme a diversi partner locali: Comune e Università di Parma, Ufficio Scolastico Provinciale, Associazione Galleria dei.🔗 Leggi su Parmatoday.it Ultimo - SOGNI APPESI - Live Stadi 2025 Notizie correlate “Sogni di natura” mette insieme olfatto e arte pittorica: natura, poesia e risveglio della stagione primaverileLe arti della tradizione pittorica bolognese e della profumeria contemporanea si intrecciano nel progetto “Sogni di natura”, un percorso olfattivo... Sogni e personalità: lo studio che decifra l’origine dei sogni? Cosa scoprirai Perché i tuoi sogni cambiano in base alla tua personalità? Come influisce la memoria visiva sulla vividezza delle immagini notturne?...