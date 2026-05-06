Nel panorama del centrodestra italiano ed europeo, non sono solo i partiti a giocare un ruolo centrale, ma anche fondazioni, associazioni e think tank che costituiscono le basi culturali e strategiche del movimento. Queste organizzazioni contribuiscono a definire le idee e le strategie politiche, rafforzando la presenza del centrodestra nel contesto europeo. La loro attività si intreccia con quella dei partiti, creando un sistema di influenze e collaborazioni che si sviluppa su più livelli.

AGI - Non solo partiti, ma anche fondazioni, associazioni e think tank come architrave culturale e strategica del centrodestra italiano ed europeo. È questo il filo conduttore del convegno “Centrodestra: dall’Italia all’Europa, una sfida per il futuro”, ospitato presso la Sala Convegni della Fondazione Alleanza Nazionale in via della Scrofa, promosso dall’Associazione Altero Matteoli per la Libertà e il Bene Comune, dalla Fondazione Alleanza Nazionale e dal Secolo d’Italia. A dialogare con il direttore dell’AGI, Rita Lofano, esponenti politici e protagonisti del mondo culturale dell’area conservatrice per riflettere sul ruolo delle...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Centrodestra, idee e strategia: fondazioni e think tank al centro della sfida europea

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