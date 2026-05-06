Cavallino sport e tango | Brocchi e Lucchetta al Parco Urbano

Domenica pomeriggio al Parco Urbano si svolgerà un evento che vedrà la partecipazione di due figure note del mondo dello sport e della danza. Durante l'incontro, si parlerà di valori sportivi e si passerà dal ritmo del tango alle sfide atletiche. Tra gli ospiti figurano un ex calciatore e un ex pallavolista, che condivideranno le loro esperienze e riflessioni in un contesto pubblico.

? Cosa scoprirai Chi incontrerai domenica pomeriggio per parlare di valori sportivi?. Come si passa dal ritmo del tango alle sfide atletiche?. Dove potrai assistere alle dimostrazioni tecniche delle palestre locali?. Cosa prevede il programma per chi vuole divertirsi con la musica?.? In Breve Sabato 9 maggio ore 21 serata tango con associazione Tango Tres Portenos. Domenica 10 maggio ore 14.30 incontri con Cristian Brocchi e Andrea Lucchetta. Domenica ore 18.30 chiusura evento con Febbre a 90 Party e food truck. Programma include esibizioni di palestre locali e aree gioco per bambini. Il Parco Urbano di Cavallino ospiterà lo Sport & Beach Italian Tour 2026 nei giorni di sabato 9 e domenica 10 maggio con un programma che unisce attività fisica e momenti conviviali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cavallino, sport e tango: Brocchi e Lucchetta al Parco Urbano Notizie correlate Sport & Beach Italian Tour 2026: due giorni di sport e spettacolo a CavallinoSabato 9 e domenica 10 maggio 2026 il Parco Urbano di Cavallino accoglie Sport & Beach Italian Tour 2026 – Fiera dello Sport, due giornate di... Leggi anche: Piazza Cavour si trasforma in un villaggio dello sport per bambini con Graziani, Panatta, Lucchetta, Castrogiovanni