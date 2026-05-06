Casa Whitaker IN&OUT | visita guidata nella dimora di via Dante e tour del parco con la guida naturalistica
Domenica 17 maggio, tra le 10 e le 18:20, si svolge l'iniziativa “Casa Whitaker IN&OUT” organizzata dalla Fondazione Whitaker. La giornata prevede due visite guidate in italiano: una alla dimora di via Dante e un’altra al parco di Villa Malfitano, con la partecipazione di una guida naturalistica. L’evento permette di esplorare sia gli interni storici che l’area verde circostante, considerata uno dei luoghi più suggestivi di Palermo.
Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 18:20 (ultimo ingresso), la Fondazione Whitaker avvia il nuovo progetto “Casa Whitaker IN&OUT”, una doppia visita guidata, in italiano, con un tour esteso anche al maestoso parco di Villa Malfitano, uno dei luoghi più affascinanti di Palermo, attraverso.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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