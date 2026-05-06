Casa Bianca pubblica strategia antiterrorismo e sferza l’Europa

La Casa Bianca ha reso pubblica mercoledì una nuova strategia antiterrorismo, rivolta a coordinare le azioni contro le minacce internazionali. La comunicazione arriva in un momento in cui si intensificano le operazioni contro gruppi terroristici in diverse regioni. La strategia si concentra su misure di prevenzione, sicurezza digitale e collaborazione tra enti nazionali e alleati europei. La pubblicazione segue recenti attentati e operazioni di contrasto in varie aree geografiche.

Milano, 7 mag. (askanews) – La Casa Bianca ha diffuso mercoledì la “Strategia antiterrorismo degli Stati Uniti”, documento che individua tre minacce principali per il Paese: “narcoterroristi e bande internazionali”, “terroristi islamisti storici” ed “estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti”. Il rapporto critica le politiche europee, definite “incubatrice di minacce terroristiche”, e accusa “gruppi ostili ben organizzati” di sfruttare “frontiere aperte e ideali globalisti”. “Più queste culture straniere si diffondono e più durano le politiche europee, maggiore sarà il terrorismo”, si legge nel testo, che invita l’Europa – “culla della cultura occidentale” – a invertire il suo “declino”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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