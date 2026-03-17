Il capo dell’antiterrorismo americano si dimette, dichiarando che l’Iran non rappresenta una minaccia e attribuendo la guerra a pressioni di Israele. La Casa Bianca ha risposto definendo le affermazioni false, affermando che l’obiettivo era un attacco agli Stati Uniti. La notizia riguarda le dimissioni di Joe Kent, che ha affermato di non poter sostenere la guerra in Iran.

Joe Kent, il capo del centro per l'antiterrorismo americano, si dimette. «Non posso in buona coscienza sostenere la guerra in Iran. L'Iran non rappresentava una minaccia imminente per il nostro Paese ed è chiaro che questa guerra è stata iniziata per la pressione di Israele e della sua potente lobby americana», afferma Kent in una nota pubblicata sul suo account su X. La lettera «Dopo averci riflettuto a lungo, ho deciso di dimettermi dalla carica di direttore del Centro nazionale antiterrorismo, con effetto immediato. In coscienza, non posso sostenere la guerra in corso in Iran. L'Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione ed e chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni esercitate da Israele e dalla sua potente lobby americana». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Il capo dell'antiterrorismo americano si dimette: «L'Iran non è una minaccia, guerra nata per la pressione di Israele». Casa Bianca: falsità, voleva attaccarci

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