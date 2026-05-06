Carta d' identità elettronica code nelle postazioni decentrate | Cittadini in attesa per ore ogni giorno

Da palermotoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La settima commissione consiliare del Comune ha incontrato l'assessore ai Servizi demografici e la capo area dell’Anagrafe per discutere delle lunghe code che si formano quotidianamente nelle postazioni decentrate dedicate al rilascio delle carte d'identità elettroniche. I cittadini trascorrono ore in attesa per ottenere il documento, creando disagi nelle diverse postazioni sparse sul territorio. La questione riguarda principalmente le tempistiche e le modalità di accesso ai servizi.

La settima commissione consiliare del Comune ha incontrato l’assessore ai Servizi demografici Dario Falzone e la capo area dell’Anagrafe Alessandra Autore sulle problematiche delle postazioni decentrate relative al rilascio delle carte d'identità elettroniche (Cie). “Insieme ai consiglieri Fabio.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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