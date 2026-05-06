Carta d' identità elettronica code nelle postazioni decentrate | Cittadini in attesa per ore ogni giorno

La settima commissione consiliare del Comune ha incontrato l'assessore ai Servizi demografici e la capo area dell’Anagrafe per discutere delle lunghe code che si formano quotidianamente nelle postazioni decentrate dedicate al rilascio delle carte d'identità elettroniche. I cittadini trascorrono ore in attesa per ottenere il documento, creando disagi nelle diverse postazioni sparse sul territorio. La questione riguarda principalmente le tempistiche e le modalità di accesso ai servizi.

La settima commissione consiliare del Comune ha incontrato l’assessore ai Servizi demografici Dario Falzone e la capo area dell’Anagrafe Alessandra Autore sulle problematiche delle postazioni decentrate relative al rilascio delle carte d'identità elettroniche (Cie). “Insieme ai consiglieri Fabio.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Cartà d’identità elettronica. Aiuti ai cittadiniTutte le carte d’identità cartacee italiane perderanno definitivamente validità il 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata. Caos Carta d'identità elettronica: viaggio nelle delegazioni comunali di Palermo tra file notturne e turni paralleliC’è chi arriva alle tre e mezza di notte e chi torna anche 4 volte pur di ottenere un appuntamento. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Notizie - Avviso - Open Day per la sostituzione della carta d’identità cartacea con quella elettronica; Campagna di comunicazione istituzionale Carta d’Identità Elettronica; Sito Istituzionale | CIE, nuovo Identity Point al Circo Massimo; Carta di identità elettronica: Open day il 2 e 3 maggio. Carta d’identità elettronica: aperture straordinarie a Bagno a RipoliScatta il conto alla rovescia per la carta d’identità cartacea. Dal 4 agosto 2026 il documento cesserà definitivamente di essere valido, a prescindere dalla data di scadenza riportata, in applicazione ... nove.firenze.it Carta d'identità a Roma: open day sabato 9 e domenica 10 maggioNel fine settimana solito appuntamento per ottenere il nuovo documento. Ecco gli orari di apertura di tutti gli sportelli attivi il prossimo weekend ... romatoday.it Sora: denunciato dalla Polizia di Stato figlio che utilizzava carta di credito del genitore. - facebook.com facebook Carta d'identità a Roma: open day sabato 9 e domenica 10 maggio ift.tt/vCEew61 x.com