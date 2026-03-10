Cartà d’identità elettronica Aiuti ai cittadini

Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee italiane smetteranno di essere valide, anche se ancora in corso di validità. Questa decisione riguarda tutte le carte emesse fino a quella data e si applica indipendentemente dalla data di scadenza stampata sulla carta. La transizione verso la versione elettronica mira a semplificare i processi e migliorare l’efficienza dei servizi.

Tutte le carte d’identità cartacee italiane perderanno definitivamente validità il 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata. Per evitare di sostituire all’ultimo momento il proprio documento con quello elettronico, il Comune va incontro ai cittadini. Da lunedì saranno quattro i pomeriggi di apertura settimanale degli sportelli dell’Ufficio Anagrafe per il rilascio della carta d’identità elettronica. Oltre al martedì e al giovedì, sarà infatti possibile fissare l’appuntamento anche il lunedì e il mercoledì pomeriggio, tramite il portale online dedicato Prenotazione Appuntamenti. Il servizio sarà attivo in via sperimentale fino a mercoledì 27 maggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Stop alle carte d’identità cartacee, aperture straordinarie uffici Urp per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaArezzo, 18 febbraio 2026 – Stop alle carte d’identità cartacee, aperture straordinarie uffici Urp per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica...

Poste Italiane introduce SPID a pagamento dal 2026. Assoutenti: la Carta d’Identità Elettronica garantisce accesso sicuro e gratuito ai servizi digitaliPoste Italiane ha comunicato l’introduzione di tariffe per il servizio SPID a partire dal 1° gennaio 2026.

Novità carta d'identità elettronica per italiani all'estero

Temi più discussi: Richiedere la Carta d'Identità Elettronica (CIE) / Servizi / Homepage; Sostituzione delle carte d’identità cartacee con CIE; Anagrafe. Dal 6 marzo apertura anche pomeridiana postazioni rilascio CIE; Notizie - Avviso - Open Day Carta d'Identità Elettronica (CIE) per sabato 7 marzo.

Carta d'identità elettronica, anche a marzo apertura straordinaria dell'Ufficio anagrafe per il rilascio della CieLe prenotazioni saranno disponibili a partire dalle ore 9 di giovedì 12 marzo sul sito del Ministero dell'Interno. Aperte anche le sedi delle circoscrizioni Candelaro e Cep ... foggiatoday.it

Dal 16 marzo prenotazioni per la nuova carta d’identitàPiano straordinario del Comune di Trento per sostituire circa 9mila carte cartacee che dal 3 agosto 2026 non saranno più valide: sportelli potenziati, aperture straordinarie ... ladigetto.it

Appuntamenti Carta d'Identità Elettronica RILASCIO CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA Si informa la cittadinanza che gli appuntamenti per il rilascio della cartà d'identità elettronica SONO ESAURITI FINO AL 10/04/2026. Si invitano i cittadini a prendere ap - facebook.com facebook