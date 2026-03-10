Cartà d’identità elettronica Aiuti ai cittadini

Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee italiane smetteranno di essere valide, anche se ancora in corso di validità. Questa decisione riguarda tutte le carte emesse fino a quella data e si applica indipendentemente dalla data di scadenza stampata sulla carta. La transizione verso la versione elettronica mira a semplificare i processi e migliorare l’efficienza dei servizi.

Tutte le carte d’identità cartacee italiane perderanno definitivamente validità il 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata. Per evitare di sostituire all’ultimo momento il proprio documento con quello elettronico, il Comune va incontro ai cittadini. Da lunedì saranno quattro i pomeriggi di apertura settimanale degli sportelli dell’Ufficio Anagrafe per il rilascio della carta d’identità elettronica. Oltre al martedì e al giovedì, sarà infatti possibile fissare l’appuntamento anche il lunedì e il mercoledì pomeriggio, tramite il portale online dedicato Prenotazione Appuntamenti. Il servizio sarà attivo in via sperimentale fino a mercoledì 27 maggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

