Caressa | Il Milan non è cresciuto Nel girone d’andata ha overperformato
Fabio Caressa ha commentato la situazione del Milan, affermando che la squadra non ha registrato un miglioramento rispetto alle prestazioni iniziali. Secondo l'annalista, nel girone d’andata i rossoneri hanno ottenuto risultati superiori alle aspettative, senza ulteriori progressi nel corso della stagione. Queste osservazioni sono basate su dati e statistiche relative alle performance della squadra fino a questo momento.
Il Milan è crollato nel girone di ritorno: appena 25 punti in 16 partite (all'andata erano stati 42 in 19). Un dato inevitabilmente influenzato dalle 3 sconfitte nelle ultime 5 partite di campionato, con appena 1 gol segnato e 6 subiti. Questa crisi rischia di costare ai rossoneri la qualificazione alla prossima Champions League, anche se il destino è ancora tutto nelle mani della squadra di Max Allegri. Il Diavolo dovrà conquistare almeno 6 punti nelle ultime 3 gare di Serie A per blindare aritmeticamente il quarto posto. In merito al tracollo del Milan di Massimiliano Allegri, si è espresso anche Fabio Caressa. Il noto telecronista e conduttore di 'Sky Sport', ha parlato di una presunta "Overperformance" dei rossoneri nel girone di andata.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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