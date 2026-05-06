Fabio Caressa ha commentato la situazione del Milan, affermando che la squadra non ha registrato un miglioramento rispetto alle prestazioni iniziali. Secondo l'annalista, nel girone d’andata i rossoneri hanno ottenuto risultati superiori alle aspettative, senza ulteriori progressi nel corso della stagione. Queste osservazioni sono basate su dati e statistiche relative alle performance della squadra fino a questo momento.

Il Milan è crollato nel girone di ritorno: appena 25 punti in 16 partite (all'andata erano stati 42 in 19). Un dato inevitabilmente influenzato dalle 3 sconfitte nelle ultime 5 partite di campionato, con appena 1 gol segnato e 6 subiti. Questa crisi rischia di costare ai rossoneri la qualificazione alla prossima Champions League, anche se il destino è ancora tutto nelle mani della squadra di Max Allegri. Il Diavolo dovrà conquistare almeno 6 punti nelle ultime 3 gare di Serie A per blindare aritmeticamente il quarto posto. In merito al tracollo del Milan di Massimiliano Allegri, si è espresso anche Fabio Caressa. Il noto telecronista e conduttore di 'Sky Sport', ha parlato di una presunta "Overperformance" dei rossoneri nel girone di andata.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caressa: “Il Milan non è cresciuto. Nel girone d’andata ha overperformato”

Il MILAN vince IL DERBY! La ROMA da SCUDETTO E il NAPOLI... | Top11 12ª giornata - SERIE A

Notizie correlate

Italiano, cresciuto nel settore giovanile e utile per le liste UEFA: ecco perché il Milan pensa a BellanovaCon il ritorno in Champions League ormai imminente, il Milan sta programmando una rosa più ampia e competitiva.

Leggi anche: Perugia, arriva il tris di ko da vendicare. Nel girone di andata striscia da incubo

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Caressa incorona Dimarco: Ti cambia le partite, è uno da Barça!, l'Inter non rischierà di perderlo; Caressa ricorda lo sfogo dov'è Rocchi?, la risposta di Allegri in tv: Dovevo fermare la partita; Caressa: Tutti 3-5-2 in Italia, dribblo io? Quante pippe! PSG-Bayern, è da pazzi dire…; Allegri sull'inchiesta arbitri: Il mio dov'è Rocchi? Serviva per...

Caressa è sicuro: Il Milan stava overperformando, il calo è normaleNel suo canale YouTube, Fabio Caressa ha commentato il momento che sta vivendo il Milan in questo finale di stagione, analizzando dei dati interessanti. Queste le sue parole: Il Milan ... milannews.it

Caressa sottolinea: Mi aspettavo una crescita, anno difficile per le punteNel suo canale YouTube, Fabio Caressa ha parlato della mancata crescita del Milan nella seconda parte di stagione. Queste le sue parole: Ecco, quello che secondo me è mancato ... milannews.it

Caressa torna sulla telecronaca di Inter-Barcellona 4-3: “Shitstorm arrivate da…” x.com

La reazione violenta di Bergomi a Napoli: l'aneddoto di Caressa - facebook.com facebook