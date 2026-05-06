Su Canale 5 si prepara il ritorno di The Money Drop con Max Giusti al timone, dopo il successo continuo della versione con Gerry Scotti di La Ruota della Fortuna. La produzione ha annunciato alcune novità che saranno presentate nel nuovo episodio, mentre i dettagli sulla messa in onda non sono ancora stati comunicati ufficialmente. La trasmissione si inserisce nel ricco palinsesto dedicato ai game show del canale.

Gran fermento nel reparto game show di Canale 5. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti continua a macinare ascolti e all’orizzonte c’è il ritorno di The Money Drop con Max Giusti. Vi anticipiamo su BubinoBlog che è stato registrato un numero zero del quiz condotto da Scotti tra il 2011 e il 2013 nel preserale dell’ammiraglia Mediaset, oltre ad uno speciale in prime time con i vip per beneficenza. Come funziona The Money Drop? Ecco il regolamento del game di Canale 5 così come annunciato dalla nota ufficiale Mediaset del 2013 in occasione della partenza della seconda stagione del format. Il programma ha rivoluzionato gli schemi dei tradizionali game show grazie alla presenza in studio di 1 milione di euro in contanti, diviso in 40 blocchetti da 25 mila euro l’uno, a disposizione dei concorrenti fin dalla prima domanda.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANALE 5: MAX GIUSTI REGISTRA THE MONEY DROP CON GRANDI NOVITÀ (ANTEPRIMA)

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