Un uomo di 35 anni è stato arrestato nel capoluogo molisano dopo aver ucciso un uomo all’interno della sua abitazione. La vittima, di nome Nicola De Gregorio, è stata trovata con ferite al volto e alla schiena. L’aggressione è avvenuta in una casa nel centro città e sono stati chiamati i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono in corso.

Omicidio nella notte a Bojano, in provincia di Campobasso: un uomo di 51 anni è stato ucciso nella frazione di Civita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Secondo quanto apprende l'Ansa, l'omicidio sarebbe avvenuto nella tarda serata di martedì in una cantina. La vittima, Nicola De Gregorio, è stata aggredita da un altro uomo del posto che è già stato fermato dagli investigatori: si tratterebbe di un 35enne già noto alle forze dell'ordine. De Gregorio sarebbe stato colpito alla schiena e al volto al culmine di una lite all'interno della cantina stessa., Secondo una prima ricostruzione, il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 21 in largo San Giovanni.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Campobasso, ucciso in casa dopo un'aggressione: arrestato un 35enne

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