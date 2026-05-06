A Campobasso proseguono le audizioni di persone informate sui fatti nell’ambito dell’indagine sul duplice omicidio di Pietracatella, avvenuto a fine dicembre. Antonella Di Ielsi, di 50 anni, e sua figlia Sara Di Vita, di 15 anni, sono morte avvelenate con ricina. Le operazioni si svolgono nella Questura della città e riguardano anche la cerchia familiare delle vittime. Le indagini continuano a raccogliere testimonianze.

Continuano anche mercoledì in Questura a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell’ambito dell’inchiesta sul duplice omicidio di Pietracatella, dove a fine dicembre sono morte avvelenate con la ricina Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara Di Vita, 15 anni. Secondo quanto si apprende, le sommarie informazioni testimoniali raccolte dalla Squadra Mobile avrebbero ormai superato quota cento tra familiari, conoscenti e amici della famiglia Di VitaDi Ielsi. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire relazioni, movimenti e possibili contraddizioni emerse nei racconti raccolti in queste settimane, nel tentativo di individuare un possibile movente che, allo stato, non sarebbe ancora emerso con chiarezza.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Campobasso, sospetti sulla cerchia familiare di madre e figlia avvelenate: le audizioni continuano

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