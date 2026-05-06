Un nuovo progetto europeo chiamato ’Develop’ è stato avviato dalla Camera di commercio, all’interno del programma Interreg Marittimo Italia-Francia 2021-2027. L’iniziativa prevede tirocini nelle aziende rivolti a studenti, disoccupati e aspiranti imprenditori, offrendo loro opportunità di formazione e supporto per avviare attività. La collaborazione tra le due nazioni mira a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e lo sviluppo di nuove imprese.

Nuove opportunità per studenti, disoccupati e aspiranti imprenditori arrivano dal progetto europeo ’ Develop ’, promosso dalla Camera di commercio nell’ambito del programma Interreg Marittimo Italia-Francia 2021-2027. L’ente camerale, infatti, ha pubblicato due distinti bandi rivolti ai residenti o domiciliati nelle province di Livorno e Grosseto con l’obiettivo di favorire sia l’ingresso nel mondo del lavoro sia la nascita di nuove realtà imprenditoriali. Il primo avviso guarda in particolare a studenti e persone in cerca di occupazione, offrendo un’esperienza concreta di formazione e lavoro all’estero. Sono cinque i candidati che potranno essere selezionati per partecipare a tirocini della durata di otto settimane in aziende situate nei territori dell’area di cooperazione transfrontaliera: Liguria, Sardegna, Corsica e Francia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camera di commercio. Tirocini nelle aziende e aiuti per avviare l’attività

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