Calhanoglu da record | suo il gol più bello del mese di aprile -VIDEO

Un giocatore ha segnato il gol più bello del mese di aprile in Serie A, superando un avversario in una sfida contro la Roma. Il suo tiro potente ha ricevuto il riconoscimento dei tifosi come il più spettacolare, lasciando il segno tra le reti della stagione. Il video del gol ha fatto il giro dei social, attirando l’attenzione di appassionati e media sportivi.

di Lorenzo Vezzaro Calhanoglu batte Malinovskyi: il siluro contro la Roma premiato dai tifosi come la rete più spettacolare della Serie A. Non è stata solo la rete che ha messo in discesa la corsa verso il ventunesimo scudetto, ma anche un capolavoro balistico che rimarrà impresso nella memoria dei sostenitori nerazzurri. Hakan Calhanoglu continua a raccogliere successi personali in una stagione straordinaria, ricevendo oggi l’ufficialità di un premio che certifica la sua straordinaria capacità di colpire dalla distanza. La sua prodezza contro la Roma è stata infatti celebrata dalla Lega Serie A come il momento più alto del mese scorso, confermando il centrocampista turco come uno dei pilastri tecnici della squadra di Cristian Chivu.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu da record: suo il gol più bello del mese di aprile -VIDEO Notizie correlate Yildiz a secco di gol e assist da più di un mese: dentro al momento del numero 10 della Juventus – VIDEO di Marco BaridonCalciomercato Juve, sfida a questa squadra per un portiere: Comolli pronto a ‘pescare’ il nuovo numero uno dalla Germania. Veron applaude Calhanoglu: «Per un gol come il suo con la Roma ci vuole coraggio, vi spiego perché oggi nessuno tira più da fuori area»Calhanoglu Inter, occhio alla sorpresa per il suo futuro: Chivu decisivo per convincerlo a restare? Mercato Juventus, sprint Alisson per la porta:... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scudetto Inter, il pagellone: classe Calhanoglu, Dimarco da record; Calhanoglu, niente scaramanzia: ha già cucito il 2° scudetto; Inter, il punto sugli infortunati: Calhanoglu da valutare, Luis Henrique vicino al rientro; Il countdown di Calhanoglu: spettatore 'forzato' contro il Parma, si prepara per fare il bis. PAGELLE SCUDETTO: Calhanoglu più determinante di Lautaro, Dimarco da record. Thuram rimandato, Frattesi una comparsaPagelle Scudetto Inter da Chivu a Lautaro e Calhanoglu passando per Dimarco Thuram Luis Henrique Sommer e Frattesi ... interlive.it Pagina 0 | Inter e rebus Calhanoglu da risolvere, che si fa? La posizione del club nerazzurroIl futuro di Hakan Calhanoglu sarà uno degli argomenti che infiammeranno le ultime settimane di stagione dell’Inter, probabilmente l’intero mese di giugno, almeno finché la Turchia sarà in corsa al ... tuttosport.com Non va dimenticato che Calhanoglu ha all’orizzonte un Mondiale da disputare da capitano della Turchia, anche per questo motivo non forzerà il recupero. La stagione è stata già di per sé molto travagliata, con una lunga serie di piccoli infortuni che non ha - facebook.com facebook Non va dimenticato che Calhanoglu ha all'orizzonte un Mondiale da disputare da capitano della Turchia, anche per questo motivo non forzerà il recupero. La stagione è stata già di per sé molto travagliata, con una lunga serie di piccoli infortuni che non ha x.com