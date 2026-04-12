Calciomercato Inter ritorno di fiamma per Ederson! Conferme sull’inserimento nella trattativa tra Atalanta e Atletico

Sul calciomercato dell’Inter si torna a parlare di Ederson, con notizie che confermano il suo coinvolgimento in una trattativa tra l’Atalanta e l’Atletico Madrid. Le fonti indicano che il club nerazzurro ha manifestato interesse per il portiere, mentre le trattative tra le due squadre sono ancora in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, ma le indiscrezioni continuano a circolare.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Ederson! Nuove conferme sull’inserimento nella trattativa tra Atalanta e Atletico. L’ Inter torna a monitorare la situazione legata a Ederson, centrocampista brasiliano dell’ Atalanta, ma la strada per arrivare al giocatore appare in salita. A fare il punto è stato Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha spiegato nel dettaglio gli sviluppi più recenti. Ederson Inter, tentativo difficile. Secondo quanto riferito dal giornalista, negli ultimi giorni ci sono stati nuovi movimenti attorno al nome di Ederson, con diversi club interessati...🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Ederson! Conferme sull’inserimento nella trattativa tra Atalanta e Atletico Leggi anche: Calciomercato Atalanta: la risposta di Ederson all’offerta dell’Atletico Madrid. Novità importantissime in vista della prossima estate Ederson Atalanta, l’Atletico Madrid esce allo scoperto: la rivelazione sull’interesse per il centrocampistaJuve, Spalletti sposa la via della rivoluzione: in 8 possono essere fatti fuori! Rashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana...