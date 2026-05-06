Calciomercato Inter Ausilio prepara la rivoluzione post scudetto | in 6 verso l’addio! I nomi

Dopo la conquista dello scudetto, l'Inter sta pianificando un cambiamento nel suo organico. Secondo fonti vicine alla società, sei giocatori sono in procinto di lasciare la squadra al termine della stagione. La decisione arriva in un momento di riorganizzazione, con l'intento di preparare il club per le prossime competizioni e migliorare la rosa. Le trattative sono in corso e le ufficialità potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, dopo i festeggiamenti per lo scudetto saranno 6 i calciatori che lasceranno i nerazzurri a fine stagione. L’ Inter celebra il suo 21° scudetto nel 2026 tra l’entusiasmo dei tifosi e le prime riflessioni sul futuro della rosa. Nonostante il successo, il progetto tecnico guidato dalla proprietà Oaktree si appresta a vivere un profondo rinnovamento in estate, con diversi pilastri storici giunti probabilmente al termine della loro esperienza in nerazzurro. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter e il ciclo dei veterani: sei protagonisti pronti all’addio dopo il 21° scudetto. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, sono sei i profili principali destinati a salutare Appiano Gentile alla scadenza dei rispettivi contratti o a fronte di nuove strategie di mercato.🔗 Leggi su Internews24.com

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Massimo #Moratti: “ #Barella il mio giocatore preferito di questa #Inter, a cui manca un po’ di fantasia per crescere ancora. Fossi presidente oggi, farei di tutto per prendere e portare in nerazzurro #NicoPaz. Serve uno così”. #calciomercato x.com