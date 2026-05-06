Calcio marchigiano | record Trecastelli e promozione del Real Porto

Nel calcio marchigiano, il Trecastelli ha stabilito un record storico nel girone B, vincendo un numero record di partite consecutive. Nel frattempo, il Real Porto ha concluso la stagione senza subire sconfitte, rimanendo imbattuto in tutte le partite disputate. Entrambe le squadre hanno raggiunto risultati importanti che hanno attirato l’attenzione degli appassionati locali.

? Cosa scoprirai Quale record storico ha stabilito il Trecastelli nel girone B?. Come ha fatto il Real Porto a finire la stagione imbattuta?. Perché il derby tra Ostra e Corinaldo è finito con un 5-2?. Cosa comporterà la pesante sconfitta dello Sporting Club Loreto?.? In Breve Trecastelli raggiunge il record di 75 punti nel girone B battendo il Fortuna 2-0.. Olimpia Ostra Vetere promuove vincendo il derby cittadino contro il Corinaldo per 5-2.. Ankon Dorica batte lo Sporting Club Loreto 7-1 sancendo la retrocessione dei loretesi.. Real Porto Senigallia vince con i gol di Cinotti e Moschini senza sconfitte.. Il turno 29 della Seconda Categoria ha sancito il primato del Trecastelli con 75 punti accumulati, mentre il Real Porto Senigallia ha conquistato la promozione in Seconda battendo la Monteluponese per 2-0.🔗 Leggi su Ameve.eu

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