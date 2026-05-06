Cagliari inseguimento e cocaina | quattro arresti a Sant’Avendrace

Nella serata di ieri, i Carabinieri hanno arrestato quattro uomini a Sant’Avendrace, nel quartiere di Cagliari, durante un inseguimento. Durante la fuga, gli investigatori hanno recuperato della cocaina, che era stata gettata durante il tentativo di fuga. Le forze dell'ordine hanno fermato i sospetti e sequestrato la droga trovata sul luogo. Le autorità stanno approfondendo le indagini per chiarire i ruoli degli arrestati e il coinvolgimento nello spaccio di sostanze stupefacenti.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i Carabinieri a recuperare la droga gettata?. Chi sono i quattro uomini arrestati per lo spaccio?. Perché il conducente ha tentato la fuga tra i vicoli?. Quali sono le conseguenze legali immediate per i sospettati?.? In Breve Sequestrati 28 grammi di cocaina dopo il tentativo di disfarsi degli involucri.. Coinvolti un trentaduenne di Selargius e tre residenti di Quartu Sant’Elena e Guamaggiore.. Tutti i quattro arrestati sono stati condotti alla Caserma di Su Planu.. Autorità giudiziaria dispone arresti domiciliari per i quattro soggetti già noti.. I Carabinieri della stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno arrestato quattro uomini con l’accusa di spaccio dopo un inseguimento tra le strade del quartiere avvenuto durante un normale pattugliamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, inseguimento e cocaina: quattro arresti a Sant’Avendrace Notizie correlate Sant’Antimo, aggrediscono la polizia: quattro arrestiIntervento della Polizia di Stato a Sant’Antimo: quattro persone arrestate per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale Tensione nella serata del 23... Leggi anche: Cocaina e hashish, sequestrati 3 etti e mezzo di droga: quattro arresti Approfondimenti e contenuti Cagliari, manovra sospetta e inseguimento: 4 arresti per detenzione di cocainaQuattro arresti per spaccio dopo un inseguimento tra le vie della città. Sequestrati 28 grammi di cocaina dai Carabinieri di Sant’Avendrace ... cagliaripad.it Cagliari, inseguimento con lancio di droga dal finestrino: quattro arrestiManovra azzardata per evitare un’auto dei carabinieri, poi la corsa tra le vie di Sant’Avendrace: negli involucri gettati e sul veicolo trovata cocaina ... unionesarda.it