Caccia al latitante | i Carabinieri lo bloccano a Foggia

I Carabinieri hanno intercettato e fermato un ricercato a Foggia, dopo mesi di indagini e attività di intelligence. La posizione dell’uomo è stata individuata grazie a informazioni raccolte sul territorio e a monitoraggi mirati. Le forze speciali del GIS sono intervenute con operazioni coordinate, senza causare incidenti. La cattura si è conclusa con successo e senza incidenti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'intelligence a localizzarlo a Foggia dopo mesi?. Quali tattiche del GIS hanno permesso la cattura senza incidenti?. Chi ha fornito le informazioni decisive per rintracciare il fuggitivo?. Quali nuovi dettagli emergeranno dalle indagini della Procura di Potenza?.? In Breve Ricerca coordinata dalla DDA di Potenza iniziata nel gennaio 2025.. Operazione condotta dal GIS e dai reparti territoriali del Comando Provinciale.. Localizzazione del ricercato avvenuta nel comune di Foggia tramite intelligence.. Proseguono gli approfondimenti della Procura di Potenza per completare il quadro investigativo.. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Potenza hanno arrestato a Foggia un latitante ricercato dalla DDA di Potenza fin da gennaio 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caccia al latitante: i Carabinieri lo bloccano a Foggia Il mio aggressore si vanta sui social che non verra arrestato perchè in Italia la legge è debole Notizie correlate Caccia al latitante: preso nel casolare dopo il tentato omicidioIl personale del Commissariato di Castel Volturno ha intercettato e arrestato nella mattinata del 9 aprile un uomo latitante, destinatario di un... Brescia, caccia finita in hotel: arrestato latitante ricercato in Grecia? Cosa sapere La Questura di Brescia ha arrestato un albanese di 36 anni in un hotel. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Arrestato durante un controllo stradale: finisce la latitanza di un ricercato per narcotraffico; Caccia internazionale a Crotone | preso il truffatore degli anziani.