Buon debutto per la scuderia Zanasi Racing

La scuderia Zanasi Racing ha preso parte alla prima tappa del Campionato Italiano Gran Turismo, segnando il debutto ufficiale in questa competizione. La squadra ha presentato due vetture e ha partecipato con un team di piloti esperti, affrontando le sfide della gara con un buon livello di competitività. La gara si è svolta su un circuito noto per le sue caratteristiche tecniche, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati.

Buon debutto per la neonata scuderia Zanasi Racing alla prima tappa del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2026, sul circuito dedicato a Enzo e Dino Ferrari ad Imola, in un fine settimana combattuto e ricco di colpi di scena che ha visto al via ottanta equipaggi per un numero complessivo di centoquarantasei piloti iscritti. Per la scuderia maranellese, al debutto nel campionato, è stato un fine settimana dai due volti: un sabato complicato, in cui diverse difficoltà hanno condizionato le prestazioni in pista dei quattro equipaggi presenti; una domenica più soddisfacente grazie ad un feeling maggiore sia fra i piloti sia d’affiatamento nel team.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Buon debutto per la scuderia Zanasi Racing Notizie correlate Presentata la Zanasi RacingGiovedì scorso presso SIM Lounge, ambiente esclusivo di proprietà di Zanasi Group dedicato allo sviluppo e alla progettazione di simulatori di guida,... Entusiasmo e nuove sfide per il 2026: la Racing Bulls pronta al debutto stagionale a MelbourneLa stagione di Formula 1 prende il via dall’Australia e la Racing Bulls si prepara ad affrontare il primo round del campionato 2026 sul tracciato... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Buon debutto per la scuderia Zanasi Racing; WEC Imola: Alpine sfiora il podio con la A424, quarto posto che rilancia il progetto 2026. Buon debutto per la scuderia Zanasi RacingBuon debutto per la neonata scuderia Zanasi Racing alla prima tappa del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2026, sul ... msn.com Presentata la Zanasi RacingGiovedì scorso presso SIM Lounge, ambiente esclusivo di proprietà di Zanasi Group dedicato allo sviluppo e alla progettazione di simulatori di guida, è stata presentata la nuova scuderia Zanasi Racing ... ilrestodelcarlino.it POLE POSITION AL DEBUTTO, MA POCA FORTUNA IN GARA: SCUDERIA GHERMANDI BY ZANASI RACING PROTAGONISTA A IMOLA Nel primo appuntamento stagionale GT Cup, l’equipaggio formato da Vicky Piria e Giacomo Ghermandi sigla una strep - facebook.com facebook