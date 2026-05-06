Un ex calciatore rivela un episodio accaduto in uno spogliatoio durante il suo periodo con la squadra. Ricorda un intervento di un allenatore che ha affrontato duramente i membri del gruppo, incluso il capitano. La conversazione si concentra sulla forza delle parole utilizzate e sulla necessità di quel confronto per il bene della squadra. Nessuna opinione personale viene espressa, solo una descrizione dei fatti come sono stati riferiti.

Antonio Conte che entra in uno spogliatoio e fa a pezzi le certezze di tutti, a partire dal capitano. Non è una novità per chi lo conosce, ma sentirlo raccontare da Gigi Buffon — con la voce di chi sa di aver avuto ragione a incassare — fa un altro effetto. Il portiere ha rivelato a «Cronache di Spogliatoio» cosa accadde quando Conte tornò alla Juventus da allenatore nel 2011, e il racconto è un manuale di gestione dello spogliatoio. Buffon: “Conte sapeva che dentro di noi c’era del buono, ma non lo stavamo tirando fuori”. Buffon e Conte si conoscevano bene. Erano stati compagni alla Juve tra il 2001 e il 2004, avevano festeggiato due scudetti e una Supercoppa con Lippi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Buffon racconta la lavata di capo di Conte alla Juve: “Fu forte, ma ne avevo bisogno”

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