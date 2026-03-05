Milo Infante brutta notizia per lui e il suo pubblico | decisione della Rai

La Rai ha deciso di modificare nuovamente il palinsesto del talk show condotto da Milo Infante, annunciando il ritorno in onda dopo una lunga pausa. Quel programma, molto seguito nel pomeriggio televisivo, avrebbe dovuto ripartire con nuovi stimoli, ma la stagione si apre con un ulteriore spostamento delle date di trasmissione. La decisione riguarda direttamente il conduttore e il pubblico che seguiva regolarmente lo show.

Il ritorno in onda dopo una lunga pausa avrebbe dovuto rappresentare un momento di rilancio. E invece, per uno dei talk show più seguiti del pomeriggio televisivo italiano, la nuova stagione è cominciata con l’ennesimo cambio di palinsesto. La trasmissione, da anni punto di riferimento per l’attualità e la cronaca, si ritrova ancora una volta a fare i conti con modifiche di orario e spazi ridotti, segno di un equilibrio televisivo che continua a essere fragile. Negli ultimi anni il programma ha costruito un pubblico fedele grazie a un lavoro costante di approfondimento giornalistico. Non è stato però un percorso semplice: la trasmissione ha dovuto difendere più volte il proprio spazio nel pomeriggio televisivo, tra cambi di collocazione e competizione interna alla stessa rete. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Milo Infante e Gianluigi Nuzzi, la decisione coinvolge Rai e Mediaset: “Scontro diretto”Nella serata del 29 gennaio tornerà sulla seconda rete Rai Milo Infante alla guida di una nuova puntata di Ore 14 sera, il programma dedicato alla...

Leggi anche: “Ho una brutta notizia”. Stefano De Martino gela il pubblico: l’annuncio ufficiale in Rai

Approfondimenti e contenuti su Milo Infante.

Milo Infante replica alle accuse di Taccia sul caso GarlascoOre 14, scontro in diretta sul caso Garlasco e sul ruolo di Sempio Chi: il conduttore di Rai 2 Milo Infante, l’indagato Andrea Sempio e la sua avvoca ... assodigitale.it

Ore 14, Milo Infante cambia orario: i motivi dello slittamentoMilo Infante lascia spazio a 2 di picche di Tommaso Cerno e inizia in ritardo: da quando vedremo Ore 14 nella sua nuova collocazione ... dilei.it