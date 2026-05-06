Brescia | workshop ceramica

A Brescia si svolge un workshop dedicato alla ceramica che invita chiunque voglia partecipare, anche senza esperienza o capacità di modellare. L’obiettivo è semplicemente mettere le mani nell’argilla e lasciarsi coinvolgere dal processo creativo, senza la necessità di seguire tecniche specifiche o di avere competenze precedenti. L’evento si rivolge a chi desidera sperimentare e scoprire il piacere di lavorare con questa materia.

Non devi saper modellare. Non devi avere esperienza. Devi solo mettere le mani nell’argilla e lasciare che succeda qualcosa.In un pomeriggio crei il tuo pezzo unico — una tazza, una ciotola, un piattino, un vasetto, una lanterna — e lo decori con colori e ingobbi per renderlo completamente tuo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Come Dipingere una Ballerina ad Acquerello Notizie correlate Workshop di pittura su ceramica 'Decora la tua tazza'Un’esperienza creativa e rilassante insieme a Valentina Batini permette di realizzare con fantasia e originalità la decorazione di una tazza da tè da... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Ricamo, ceramica, lettura: anche a Brescia son tornati gli hobby lenti. Caterina Sbrana espone a Spazio Carme nella collettiva Comunque, fragile. Voci della ceramica contemporaneaLa mostra offre uno sguardo sulla ceramica italiana contemporanea attraverso una selezione di sei artisti che, pur provenendo da percorsi differenti, condividono un profondo rispetto e amore per il ma ... quibrescia.it Barbottina Festival la ceramica come forma d’arte a Carme BresciaBrescia. Dal 12 al 13 di aprile si terrà a Carme, in via delle Battaglie 61/1 a Brescia, la seconda edizione del Barbottina Festival, un evento dedicato alla ceramica come forma d’arte. Evento ... quibrescia.it