Workshop di pittura su ceramica ' Decora la tua tazza'
Un workshop dedicato alla decorazione di ceramiche si svolge con la partecipazione di un'artista specializzata. Durante l’evento, i partecipanti possono decorare una tazza da tè, utilizzando tecniche di pittura su ceramica. L’attività mira a offrire un’esperienza creativa e rilassante, consentendo di personalizzare un oggetto da utilizzare nei momenti di relax. La sessione si svolge in un ambiente informale e coinvolgente.
Un’esperienza creativa e rilassante insieme a Valentina Batini permette di realizzare con fantasia e originalità la decorazione di una tazza da tè da usare nei momenti di quiete.Per iniziare viene valutata la scelta della decorazione: da copiare o inventare disegnando a mano libera o ricalcando.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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