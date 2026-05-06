Brescia | presentazione del libro curriculum mortis di Enrico Emanuelli
La libreria Florville di Brescia presenta "Currilum Mortis" di Enrico Emanuelli Edizioni Grenelle. Il curatore di questa nuova edizione Lorenzo Gafforini dialogherà con il nostro libraio Massimiliano."Curriculum Mortis" è l'ultima opera, postuma nel 1968, della scrittore italiano Enrico Emanuelli.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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