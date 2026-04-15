Frosinone presentazione del libro Scegliti sempre di Roberto Emanuelli

Mercoledì 29 aprile alle 18:00, nella libreria Ubik di Frosinone, si terrà la presentazione del libro

Roberto Emanuelli vi aspetta nella libreria Ubik di Frosinone mercoledì 29 aprile, ore 18:00 per la presentazione del libro "Scegliti sempre". Beatrice ha quarantuno anni, un figlio adolescente e un matrimonio che lentamente sembra incrinarsi. Per Matteo aveva rinunciato a tutto: l’università, la.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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