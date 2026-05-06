Brescia | festa del riuso 2026

Da bresciatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Brescia, l’Associazione Perlar ha annunciato una giornata dedicata all’economia circolare, al recupero e alla condivisione, che si terrà nel Parco Pescheto in via Lamarmora nel 2026. La manifestazione mira a promuovere pratiche di riuso e a sensibilizzare il pubblico su temi legati al riciclo. L’evento si svolgerà in un’area pubblica della città e prevede diverse attività rivolte ai partecipanti.

L'Associazione Perlar organizza una giornata dedicata all'economia circolare, al recupero e alla condivisione al Parco Pescheto in via Lamarmora a Brescia.Il programma prevede:Dalle 9 alle 18Apertura degli stand dell'usato dedicati al vintage e all'upcyclingSpazi informativi a cura delle.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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