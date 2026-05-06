Brescia | festa del riuso 2026

A Brescia, l’Associazione Perlar ha annunciato una giornata dedicata all’economia circolare, al recupero e alla condivisione, che si terrà nel Parco Pescheto in via Lamarmora nel 2026. La manifestazione mira a promuovere pratiche di riuso e a sensibilizzare il pubblico su temi legati al riciclo. L’evento si svolgerà in un’area pubblica della città e prevede diverse attività rivolte ai partecipanti.

L'Associazione Perlar organizza una giornata dedicata all'economia circolare, al recupero e alla condivisione al Parco Pescheto in via Lamarmora a Brescia.Il programma prevede:Dalle 9 alle 18Apertura degli stand dell'usato dedicati al vintage e all'upcyclingSpazi informativi a cura delle.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Carnevale sostenibile a Quarto d’Asti: bambini protagonisti di una festa di colori e riuso creativo.Quarto d’Asti, piccolo comune del Piemonte, si è trasformato oggi in un palcoscenico di gioia e creatività grazie alla parata di Carnevale... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Brescia: festa del riuso 2026 - BresciaToday; A Brescia è stata inaugurata la sesta isola ecologica; L’ex Polveriera di Mompiano. Terminata la bonifica bellica: l’area torna aperta al pubblico; Brescia: svuota armadi al Der Mast - BresciaToday. Brescia, verso i play off Corini cerca il jolly per l’attacco x.com TERRITORIO DI BRESCIA E PROVINCIA FESTA DELLA MAMMA: UN GESTO CHE VALE DI PIÙ Quest’anno scegli un regalo speciale: una gerbera colorata Un piccolo gesto che porta gioia… e sostiene una causa importante Dove trovarci: 7 M - facebook.com facebook