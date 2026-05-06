Breezy Rodio in concerto al Charity Café

Un concerto si tiene al Charity Café con la partecipazione della chitarrista, cantante e autrice Breezy Rodio. Nota per il suo stile autentico e riconoscibile nel panorama blues contemporaneo, la musicista si esibirà sul palco durante l’evento. L’appuntamento prevede un repertorio che mette in mostra le sue qualità artistiche e la sua presenza sul palco. L’evento si svolge in un locale dedicato alla musica dal vivo.

Chitarrista, cantante e autore, Breezy Rodio è una delle voci più autentiche e riconoscibili della scena blues contemporanea. Nato musicalmente a Chicago, dove ha calcato i palchi accanto a leggende come Linsey Alexander, Breezy ha saputo fondere il suono tradizionale del Chicago Blues con un.🔗 Leggi su Romatoday.it

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