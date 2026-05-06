Botticino | incontri incisi In punta di bulino al museo del marmo

Il 10 maggio 2026, presso il museo del marmo di Botticino, si svolgerà un laboratorio didattico dedicato ai bambini e alle bambine di età compresa tra i 6 e i 12 anni. L’attività sarà condotta da Luciano Pea e prevede l’uso del bulino per incidere su pietra. È prevista la partecipazione di giovani interessati a scoprire le tecniche di lavorazione del marmo attraverso un’esperienza pratica e educativa.

Domenica 10 maggio 2026 si terrà il laboratorio didattico per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni a cura di Luciano Pea. Tra sperimentazione e tradizione si andrà alla scoperta degli strumenti e delle tecniche dell'incisione. Il laboratorio durerà 2 ore e mezza circa.L'evento è gratuito fino ad.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Botticino: visita alle cave di marmoDomenica 10 maggio 2026 si terrà alle ore 16:00 la visita alle cave di marmo di Botticino a cura del coordinatore del Museo del Marmo Botticino e a...