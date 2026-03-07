St Pauli-Eintracht Francoforte domenica 08 marzo 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 8 marzo 2026 alle 15:30 si disputa la partita tra St. Pauli ed Eintracht Francoforte. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono già disponibili. Il St. Pauli, allenato da Blessin, cerca di risollevarsi in classifica e tenta di ottenere un risultato positivo contro l’Eintracht Francoforte. La sfida si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre.

Il St. Pauli di Blessin ha riaperto la lotta per non retrocedere in Bundesliga e proverà a portarsi via un altro scalpo eccellente nella gara odierna contro l'Eintracht Francoforte. Una vittoria sudata, cercata e voluta quella di Sinsheim sul campo della terza forza del campionato, in una prova difensiva degna di quelle della passata stagione. Il gol di Pereira Lage vale la seconda.