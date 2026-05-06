Borsa | Milano chiude in forte rialzo per spiragli di pace e conti Balzo in avanti in tutt’Europa

La Borsa di Milano ha concluso la seduta con un aumento significativo, seguendo l’andamento positivo delle altre piazze europee. I mercati sono stati influenzati da segnali di apertura verso una soluzione di pace in Iran, dopo che l’amministrazione statunitense ha annunciato la sospensione del piano di accompagnamento di navi commerciali nello Stretto di Hormuz. La giornata si è caratterizzata quindi da un rialzo legato a questi eventi.

MILANO – Piazza Affari chiude in forte rialzo, in linea con le altre borse europee. I mercati sono sollevati per gli spiragli di pace in Iran, dopo che Donald Trump ha sospeso il suo piano di scortare navi commerciali attraverso Hormuz. L’indice Ftse Mib finale sale del 2,35% a quota 49.696punti. A Milano vola Amplifon all’indomani dei conti (+12,40%). Balzo di Stellantis a +4,92% e Buzzi a +5,75%. Brillanti Lottomatica (+12,71%) e Leonardo (+5,03%) sulla scia delle rispettive trimestrali. A spingere il listino anche tutto il comparto dei finanziari con Unicredit a +4,60%, Intesa +3,28%, Banco Bpm +3,86%, Mps +1,56%. Banca Generali in evidenza con un+5,65% dopo i conti che vedono nel primo trimestre un utile netto a 126,4 milioni (+15%).🔗 Leggi su Firenzepost.it

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