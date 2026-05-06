Bitmine Immersion Technologies BMNR annuncia che le partecipazioni in ETH raggiungono i 5,18 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e contanti ammontano a 13,1 miliardi di dollari

Bitmine Immersion Technologies ha comunicato di aver raggiunto una detenzione di 5,18 milioni di token ETH, mentre le partecipazioni complessive in criptovalute e contanti ammontano a circa 13,1 miliardi di dollari. La società possiede oltre il 4,29% dell’offerta totale di ETH. La comunicazione è stata diffusa tramite un comunicato stampa, che specifica le quote di partecipazione in varie attività digitali e finanziarie.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Bitmine possiede oltre il 4,29% dell’offerta totale di ETH, pari a 120,7 milioni Bitmine ha raggiunto l’86% dell’obiettivo “Alchemy of 5%” in soli 10 mesi La primavera delle criptovalute è iniziata e, come nei cicli precedenti, l’opinione e la sicurezza degli investitori tendono ad avere un tono pacato e pessimista, anche se i prezzi delle criptovalute si rafforzano Ethereum continua a beneficiare del duplice vento favorevole della tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e della crescente necessità di blockchain pubbliche e neutrali da parte dei sistemi di IA agentica Bitmine è passata dal NYSE American al New York Stock Exchange (“NYSE”) a partire dal 9 aprile 2026 Bitmine detiene 4.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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