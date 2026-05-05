Biennale la replica dopo la seconda lettera della Commissione Ue | Rispettate tutte le norme Salvini | Nessun padiglione è escluso

Dopo la seconda comunicazione della Commissione europea, la Biennale di Venezia ha risposto confermando di aver verificato e rispettato tutte le norme nazionali e internazionali applicabili. Nella comunicazione, l'ente ha ribadito il proprio rispetto delle regole senza fare riferimento a eventuali esclusioni di padiglioni o altre criticità. La questione ha suscitato reazioni di vario tipo, tra cui quella di un esponente politico che ha affermato che nessun padiglione è escluso dal concorso.

La Biennale di Venezia ribadisce di aver "verificato e rispettato tutte le norme nazionali e internazionali". Questa la replica dell'ente culturale alla "seconda lettera ricevuta ieri, 4 maggio, dall'European Education and Culture Executive Agency (Eacea) della Commissione europea, dopo quella ricevuta il 10 aprile, sempre in merito al progetto Creative Europe Media". La Biennale "esprimerà nei tempi e termini dovuti le proprie controdeduzioni" si legge ancora in una nota nella quale l'ente ribadisce non solo la verifica e il rispetto di tutte le norma, ma anche che "su ciò ha fornito informazioni anche agli ispettori inviati dall'Autorità vigilante del ministero della Cultura".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Biennale, la replica dopo la seconda lettera della Commissione Ue: "Rispettate tutte le norme". Salvini: "Nessun padiglione è escluso" Notizie correlate Biennale, la replica dopo la seconda lettera della Commissione Ue: "Rispettate tutte le norme"La Biennale di Venezia ribadisce di aver "verificato e rispettato tutte le norme nazionali e internazionali". Leggi anche: Padiglione russo, la Biennale si difende: "Rispettate tutte le norme sulle sanzioni" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Esclusiva Open: caso Biennale, ecco il carteggio tra Buttafuoco e la commissaria russa. La replica della Fondazione: Nessun divieto aggirato; Biennale Arte, Israele all'attacco dopo la decisione della giuria internazionale: il caso; Padiglione russo, la Biennale si difende: Rispettate tutte le norme sulle sanzioni; Biennale, il carteggio con la Russia e la 'manina'. La Fondazione: Rispettate tutte le regole. Biennale, la replica dopo la seconda lettera della Commissione Ue: Rispettate tutte le normeL'ente culturale ribadisce di aver operato nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze, non avendo nessuna autorità per introdurre altre sanzioni, e ciò è stato rappresentato compiutamente a tu ... ilgiornale.it Tutto il caso attorno alla Biennale di Venezia, daccapoOra che la giuria si è dimessa, gli artisti russi sono arrivati ma pare che il padiglione russo rimarrà chiuso ... ilpost.it È iniziata l'edizione della discordia della Biennale di Venezia. Questa mattina, 5 maggio, le porte sono state aperte alla stampa internazionale e agli addetti ai lavori e anche gli artisti di Mosca hanno iniziato le loro esibizioni. Anastasia Karneeva, la curatrice, h - facebook.com facebook #Biennale Arte, apre il padiglione della #Russia: fiori e performance x.com