I prezzi della benzina hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi due anni e mezzo, facendo segnare un aumento significativo rispetto ai mesi precedenti. Questa crescita influisce direttamente sulle spese mensili delle famiglie, che devono affrontare costi più elevati per il carburante. Anche il prezzo del diesel è aumentato, con possibili ripercussioni sui costi di viaggio e sulla stabilità del budget dedicato alla mobilità quotidiana.

? Cosa scoprirai Quanto inciderà questo nuovo picco sul budget mensile delle famiglie?. Come influenzerà la stabilità del diesel il costo totale del viaggio?. Perché il metano sta seguendo una direzione opposta alla benzina?. Chi dovrà assorbire l'aumento causato dalle nuove accise fiscali?.? In Breve Benzina self service a 1,934 euro al litro e autostrade a 1,989 euro.. Metano scende a 1,572 euro al kg sulla rete stradale.. GPL sale a 0,821 euro al litro nella rete stradale.. Gasolio cala a 2,042 euro al litro nel self service stradale.. Il prezzo della benzina in Italia ha raggiunto questa mattina, 6 maggio 2026, la quota massima registrata da oltre due anni e mezzo, con i valori che superano la soglia critica fissata lo scorso 11 ottobre 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benzina alle stelle: i prezzi toccano il massimo da due anni e mezzo

Benzina e diesel, i prezzi aumentano

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