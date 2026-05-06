Lo spin-off di Belve, intitolato Belve Crime, ha avviato la sua trasmissione. La trasmissione si propone di affrontare tematiche legate alla criminalità, proponendo un formato dedicato e differente rispetto alla serie originale. Anche se funziona, deve ancora definire una propria identità distintiva rispetto a Belve, che resta il punto di riferimento principale. La trasmissione sembra avere le basi per svilupparsi ulteriormente e consolidarsi nel suo percorso.

Anche il tono dell'intervista è diverso: più intimo, più incalzante e meno legato alla sensazione. Esattamente com'era nelle primissime edizioni di Belve - l'intervista a Roberto Savi, ossia il capo della Banda della Uno Bianca, dovrebbe essere studiato nelle università di comunicazione per la lucidità, la pulizia e l'efficacia con la quale è stata gestita e affrontata da Fagnani. A questo punto manca, però, un tassello in più: trasformare Belve Crime da spin-off a programma a sé in modo che possa camminare sulle sue gambe, considerando che alcuni spettatori ancora faticano a separare l'edizione principale da quest'ultima.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Belve Crime funziona ma, rispetto a Belve, deve trovare la sua identità

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