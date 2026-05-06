Nel 2020, un esponente del centrosinistra ha espresso forti critiche nei confronti della sanità pubblica, accusando il centrodestra di non aver fatto abbastanza per proteggere gli ospedali. Oggi, le sue parole si ripetono, con accuse simili rivolte alle forze di governo attuali. Inoltre, si ricorda che, all'epoca, fu impedita l’attuazione di una mozione riguardante l’infermiere di famiglia.

? Cosa scoprirai Perché le critiche di Battisti del 2020 coincidono con quelle attuali?. Chi ha impedito l'attuazione della mozione sull'infermiere di famiglia?. Come ha influito la legge Balduzzi sulla sanità di Senigallia?. Quali scelte urbanistiche hanno causato la desertificazione del centro storico?.? In Breve Battisti criticava già il PD e Romano per la gestione ospedaliera nel 2020.. Nel 2014 la mozione per l'infermiere di famiglia fu votata all'unanimità.. La gestione del fiume Misa è legata ai disastri idrogeologici del 2014.. L'unificazione tra Senigallia, Jesi e Fabriano ha depotenziato il polo ospedaliero locale.. Il consigliere Battisti ha rinnovato le sue critiche alla gestione della sanità locale, riportando alla luce dichiarazioni rilasciate nel 2020 riguardanti la tenuta dell’ospedale di Senigallia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Battisti attacca la sanità: ‘Il centro destra non protegge l’ospedale

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