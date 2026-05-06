Battipaglia arriva il calendario estivo per la raccolta differenziata sulla costa

Da salernotoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Battipaglia ha annunciato la pubblicazione del calendario estivo per la raccolta differenziata sulla costa, con l’obiettivo di organizzare al meglio i servizi di smaltimento durante la stagione estiva 2026. La comunicazione riguarda le modalità di conferimento dei rifiuti e le date di raccolta, con l’intento di migliorare la gestione dei rifiuti e mantenere pulita la zona durante il periodo di maggior afflusso turistico.

Il Comune di Battipaglia rafforza il proprio impegno per la tutela dell’ambiente e il decoro della fascia costiera in vista della stagione estiva 2026. Con l’ordinanza sindacale numero 66 del 6 maggio 2026, è stato definito il nuovo calendario di conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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