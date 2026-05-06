Battipaglia arriva il calendario estivo per la raccolta differenziata sulla costa

Il Comune di Battipaglia ha annunciato la pubblicazione del calendario estivo per la raccolta differenziata sulla costa, con l’obiettivo di organizzare al meglio i servizi di smaltimento durante la stagione estiva 2026. La comunicazione riguarda le modalità di conferimento dei rifiuti e le date di raccolta, con l’intento di migliorare la gestione dei rifiuti e mantenere pulita la zona durante il periodo di maggior afflusso turistico.

Il Comune di Battipaglia rafforza il proprio impegno per la tutela dell’ambiente e il decoro della fascia costiera in vista della stagione estiva 2026. Con l’ordinanza sindacale numero 66 del 6 maggio 2026, è stato definito il nuovo calendario di conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Differenziata, cambia il calendario: parte la raccolta separata del vetroDa domani, giovedì 23 aprile, cambia la raccolta differenziata con l’introduzione del servizio dedicato al vetro che non sarà più conferito insieme... Tegola sulla Rap e sulla raccolta differenziata: "Gli operai assunti non possono guidare i mini compattatori"Vertenza avviata dalla Fp Cgil: "Un numero considerevole di lavoratori ha svolto mansioni superiori".