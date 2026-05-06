È stata annunciata la presentazione di una proposta di legge dedicata ai pensionati attivi, con l’obiettivo di coinvolgerli nel contributo al paese. Secondo le dichiarazioni, le pensioni non sono state adeguate nel tempo, portando a una perdita di potere d’acquisto per i pensionati. La legge mira a riconoscere e valorizzare il ruolo di questa categoria nella società e nell’economia nazionale.

“Stiamo per fare una legge sui pensionati attivi. Per troppo tempo non sono state adeguate le pensioni e i pensionati hanno perso potere d’acquisto. Come sapete i pensionati partecipano al ruolo della famiglia, per fare questo però non bisogna levargli i soldi dalla tasca. Noi abbiamo gli anziani che sono volenterosi di fare i gli attivi, se diamo ai pensionati un lavoro che gli piace possono fare ancora qualcosa per dare una mano al Paese e alle loro pensioni”. Lo ha detto Carmelo Barbagallo, segretario generale UIL pensionati, intervistato a margine del congresso nazionale di categoria in corso a Sorrento, in provincia di Napoli. Durante...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Barbagallo (UIL): "Presentata legge per pensionati attivi, così contribuiscono al Paese"

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