Bagnolo Mella | serata in cammino

A Bagnolo Mella si è tenuto il quinto evento dedicato al cammino, che coinvolge i partecipanti in un percorso di scoperta, crescita e sfide personali. La serata ha incluso la presentazione di “Prima che me moro” di Emanuele Turelli, un momento in cui si sono condivise riflessioni e esperienze legate alla ricerca di libertà e tranquillità attraverso il cammino. L'evento ha attirato un pubblico interessato a esplorare il tema in modo diretto e partecipato.

Quinto appuntamento dedicato al cammino come scoperta, crescita, sfida e ricerca di libertà e pace. “Prima che me moro” di Emanuele Turelli.In un’accogliente casa nell’entroterra bresciano del lago di Garda, uno zaino poggiato a terra, stracolmo di indumenti, attrezzature, medicinali, cibo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Bagnolo Mella: serata in gialloUn nuovo appuntamento all’insegna del mistero e della suspense vi aspetta! Questa volta saranno protagonisti due avvincenti romanzi gialli, pronti a...