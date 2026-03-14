Harry Styles ha pubblicato un nuovo album, ma sembra aver scelto di non rivelare nulla di personale o di nuovo. Nel mondo del pop, per mantenere l’attenzione del pubblico, spesso si ricorre alla confessione e alla condivisione di emozioni autentiche. Tuttavia, questa volta, il cantante sembra aver preferito un approccio più riservato, lasciando spazio a molte domande senza fornire risposte chiare.

Nel pop c’è una regola non scritta abbastanza semplice: per restare al centro, bisogna esporsi. Confessarsi. Trasformare il proprio dolore in una strofa, gli amori passati e quelli presenti, in una pista di indizi per i fan. Le popstar devono raccontarsi perché il racconto, ormai, è parte del prodotto. Non basta la canzone: serve il retroscena, la ferita da cui tutto è nato. È anche contro questa logica che si muove Kiss All the Time. Disco, Occasionally, il nuovo album di Harry Styles. Kiss All the Time. Disco, Occasionally: uscire dalla gabbia pop. Harry Styles, per anni, è stato osservato così. Anzi, soprattutto così. Come figura da interpretare prima ancora che da ascoltare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Harry Styles nel suo nuovo album non ha più nulla da dirci?

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HARRY STYLES NEW ALBUM | KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.

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