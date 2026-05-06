Avellino cerca sindaco — astenersi visionari burocrati e veggenti

Il primo dibattito elettorale ad Avellino si è svolto in circa trenta minuti, coinvolgendo tre candidati alla carica di sindaco. Il capoluogo ha seguito l’evento con attenzione, ma l’impressione generale è stata quella di aver già assistito a questa scena, senza però ricordare come si concluderà. La durata ridotta e la mancanza di elementi distintivi hanno lasciato una sensazione di déjà-vu tra gli spettatori.

Il primo dibattito elettorale di Avellino è durato mezz'ora. Tre candidati, un capoluogo che osserva davanti lo schermo, e la sensazione precisa di aver già visto questo film — solo che non ricordi come finisce, e non è un buon segno. Nello Pizza era il più preparato. Dati, sistemi, coordinamento.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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